Канадские клубы не могут выиграть Кубок Стэнли с 1993 года. Они проиграли 8 финалов за это время

Канадские клубы не могут выиграть Кубок Стэнли с 1993 года, проиграны 8 финалов.

«Эдмонтон» проиграл «Флориде» в финальной серии плей-офф НХЛ (2-4, 1:5 в шестом матче).

Таким образом, канадские клубы не смогли выиграть трофей по итогам сезона-2024/25.

Последний на сегодня успех был в 1993 году, когда чемпионом стал «Монреаль». После этого канадские клубы 8 раз выходили в финал и все 8 раз проиграли.

1994 – «Ванкувер» уступил «Рейнджерс» (3-4).

2004 – «Калгари » уступил «Тампе» (3-4).

2006 – «Эдмонтон» уступил «Каролине» (3-4).

2007 – «Оттава » уступила «Анахайму» (1-4).

2011 – «Ванкувер » уступил «Бостону» (3-4).

2021* – «Монреаль » уступил «Тампе» (1-4).

2024 – «Эдмонтон» уступил «Флориде» (3-4).

2025 – «Эдмонтон» уступил «Флориде» (2-4).

* Из-за пандемии коронавируса в сокращенном сезоне-2020/21 не было деления на конференции, состав дивизионов и сетка плей-офф были нестандартными.