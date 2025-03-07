«Оттава» выменяла Зеттерлунда и Робинса у «Сан-Хосе» на Грегора и Остапчука (Sportsnet)
«Оттава» и «Сан-Хосе» совершили обмен.
Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, «Сенаторс» получили форвардов Фабиана Зеттерлунда и Тристена Робинса, а также выбор в четвертом раунде драфта.
Взамен в «Шаркс» перешли форварды Ноа Грегор и Зак Остапчук. Клуб также получил выбор во втором раунде драфта-2025.
Зеттерлунд набрал 36 (17+19) очков в 64 играх сезона НХЛ.
В активе Грегора 6 (4+2) баллов в 40 матчах.
Остапчук отметился 4 (1+3) очками в 43 играх.
Робинс в нынешнем сезоне провел 41 матча в АХЛ и набрал 18 (7+11) баллов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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