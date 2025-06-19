«Оттава» подпишет с Зеттерлундом контракт на 3 года, кэпхит – 4,275 млн долларов (Эллиотт Фридман)

«Оттава» подпишет контракт с Фабианом Зеттерлундом на 3 сезона.

Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. 25-летний форвард присоединился к «Сенаторс» в марте в результате обмена с «Сан-Хосе».

Зеттерлунд набрал 36 (17+19) очков в 64 играх сезона НХЛ в составе «Шаркс». После обмена на его счету 5 (2+3) баллов в 20 играх.

Также швед выступал за «Нью-Джерси». Всего за карьеру в НХЛ форвард набрал 116 (52+64) очков в 247 матчах.