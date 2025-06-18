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Ротенберг об игре на ПМЭФ: «Праздник спорта, классный, боевой хоккей! Благодарю организаторов за высокий уровень проведения. Большая честь – получить награду «Лучший бомбардир»

Роман Ротенберг остался доволен хоккейным турниром ПМЭФ.

Экс-тренер СКА стал лучшим бомбардиром турнира.

«Позади яркий хоккейный турнир на «Кубок Росконгресса» в рамках ПМЭФ! Спасибо всем командам за настоящий праздник спорта и классный, боевой хоккей! Было приятно видеть, с каким настроем, азартом и уважением друг к другу выходили на лед команды.

Хочу выразить благодарность организаторам за высокий уровень проведения – все было сделано на отлично! Для меня большая честь получить награду «Лучший бомбардир», но это командная заслуга, поэтому хочу сказать спасибо всем партнерам.

Также хочу отдельно отметить вклад девушек-вратарей в обеих командах – Валерию Тараканову и Алену Ашину, сыгравших в финале, и пожелать им новых успехов в грядущем сезоне ЖХЛ. Их уверенная и вдохновляющая игра стала настоящим украшением турнира и еще раз показала, что в хоккее главное – характер, мастерство и самоотдача.

Двигаемся дальше. Хоккей объединяет», – написал главный тренер сборной «России 25» в своем телеграм-канале. 

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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