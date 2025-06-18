Медведев о работе Ротенберга с детьми: «Главное – не сидеть без работы. Уверен, Роман Борисович еще вернется к тренерской деятельности»

Александр Медведев высказался о Романе Ротенберге.

– Ротенберг сказал, что будет тренировать детей. Не потеряем ли большого специалиста?

– Главное – не сидеть без работы. Я уверен, что Роман Борисович еще вернется к тренерской деятельности, – сказал председатель совета директоров СКА.

Ранее Ротенберг заявил, что полностью сосредоточен на работе в детско-юношеском хоккее.