Ротенберг об игре на ПМЭФ: «Под четким руководством легендарных Николишина и Покровского удалось внести вклад в победу: хет-трик и 2 передачи. Впереди финал против «Политики» Фетисова»

Роман Ротенберг высказался о своей игре на хоккейном турнире ПМЭФ.

Экс-тренер СКА сделал хет-трик на Фонбет Кубке Росконгресса по хоккею.

«Под четким руководством легендарных тренеров – чемпиона мира Андрея Васильевича Николишина и Валерия Александровича Покровского – удалось внести вклад в победу команды: хет-трик и две передачи. Благодарен сопернику за достойную и яркую игру.

Впереди финал против команды «Политика» под руководством двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Александровича Фетисова», – написал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг .

Фото: t.me/rotenberg81

Ротенберг сделал хет-трик на турнире ПМЭФ и выложил видео своих голов