Вайсфельд о Ротенберге: «Удивился, что СКА его снял. Обычно тренеров меняют, когда результата нет»
Леонид Вайсфельд заявил, что был удивлен увольнением Романа Ротенберга из СКА.
Петербургский клуб в прошедшем сезоне занял 7-е место в таблице Западной конференции и уступил «Динамо» (2-4) в первом раунде Кубка Гагарина.
– Насколько удивительно, что случились перемены в СКА?
– Я удивился, что Ротенберга сняли.
– В клубе устали ждать результат?
– Я не могу к ним в голову влезть. Но предполагаю, что да. Обычно тренеров меняют, когда результата нет.
– СКА, несмотря на изменения, все равно остается одним из фаворитов чемпионата?
– Учитывая их потенциал, возможности и ресурс, они всегда являются фаворитами. Вот, условно говоря, «Нефтехимик» или «Сочи» не попали в плей-офф. Это особо никого не удивляет.
А тем, что СКА занял седьмое место, все удивлены, – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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