Вайсфельд о Ротенберге: «Удивился, что СКА его снял. Обычно тренеров меняют, когда результата нет»

Леонид Вайсфельд заявил, что был удивлен увольнением Романа Ротенберга из СКА.

Петербургский клуб в прошедшем сезоне занял 7-е место в таблице Западной конференции и уступил «Динамо» (2-4) в первом раунде Кубка Гагарина.

– Насколько удивительно, что случились перемены в СКА?

– Я удивился, что Ротенберга сняли.

– В клубе устали ждать результат?

– Я не могу к ним в голову влезть. Но предполагаю, что да. Обычно тренеров меняют, когда результата нет.

– СКА, несмотря на изменения, все равно остается одним из фаворитов чемпионата?

– Учитывая их потенциал, возможности и ресурс, они всегда являются фаворитами. Вот, условно говоря, «Нефтехимик » или «Сочи » не попали в плей-офф. Это особо никого не удивляет.

А тем, что СКА занял седьмое место, все удивлены, – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.