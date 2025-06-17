Роман Ротенберг: «Кубок Росконгресса в этом году посвящен 80-летию Победы и герою фронта Сологубову. Его история вдохновляет, участвовать в таком турнире – большая честь»

Роман Ротенберг высказался о хоккейном турнире ПМЭФ.

Экс-тренер СКА сделал хет-трик на Фонбет Кубке Росконгресса по хоккею.

«Сегодня прошел первый день ежегодного турнира Кубок Росконгресса в рамках ПМЭФ. В этом году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также Николаю Сологубову – олимпийскому чемпиону и настоящему герою фронта. Его история вдохновляет, и участвовать в таком турнире – большая честь.

Сегодня обыграли сборную правительства Санкт-Петербурга со счетом 5:3 и вышли в финал, где сыграем против команды двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Александровича Фетисова.

Готовимся, как говорится, следующий матч – самый важный», – написал главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг .