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Фетисов хочет видеть Кубок Стэнли в России: «Трофей не американский, а международный. На нем много российских имен, которые никто не стирает»

Вячеслав Фетисов хотел бы увидеть Кубок Стэнли в России.

«Трофей не американский, он имеет статус международного. Команды НХЛ олицетворяют сегодня единение спорта, то, чему спорт и должен служить. Ребята из разных стран, с разным вероисповеданием и цветом кожи играют в команде против таких же ребят, вместе бьются за главный трофей. Некий символизм здесь есть.

Здесь наши ребята, россияне, выиграли Кубок. Думаю, было бы символично привезти его в Россию, тем более на нем достаточно наших имен, которые никто не стирает. К тому же президенты России и США договорились о проведении хоккейного матча между российскими и американскими игроками, в этом тоже есть некий символизм.
 
Я первый, кто привез Кубок Стэнли в Россию. Как сейчас помню, подъехал к Гэри Беттмэну, как только прошло награждение, говорю: «Хочу Кубок в Москву». Он ответил – нет, у вас там криминал, то, се, пятое, десятое. Я ему говорю: «Нет, Гэри, хочу Кубок в Москву. И я его привезу».

В итоге Кубок в 1997 году впервые в Россию приехал, хотя Беттмэн был против. Почему НХЛ сейчас запрещает везти Кубок Стэнли в Россию, я не понимаю. Кажется мне, что НХЛ не та организация, которая подвержена политическим веяниям. Странно все это, хотя это происходит уже не первый год, – сказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли.

Опубликовано: Sports
Источник: «Р-Спорт»
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logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoГэри Беттмэн
Р-Спорт
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