Фетисов назвал глупостью невручение Бобровскому приза MVP Кубка Стэнли: «Я бы ему отдал все призы»

Вячеслав Фетисов считает, что Сергей Бобровский заслужил приз MVP Кубка Стэнли.

«Флорида » второй год подряд стала обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии «Эдмонтон» (4-2). Обладателем приза самому ценному игроку плей-офф НХЛ стал нападающий «Флориды» Сэм Беннетт.

«Я бы ему отдал все призы, это какая-то глупость. Я верил в него, он молодец. Предполагал, что одну игру на ноль он отыграет, почти так и случилось. Он один из лучших мотивированных вратарей, которые в одиночку могут выиграть игру в плей-офф», – сказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли.