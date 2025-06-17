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Депутат Свищев о словах Фетисова: «Не соглашусь. Мы хоккейная держава, один из мировых лидеров. Доказательство – количество наших игроков в НХЛ»

Дмитрий Свищев отреагировал на слова Фетисова о статусе России в хоккее.

Вчера было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026. После этого двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов усомнился в статусе России как хоккейной державы: «Видимо, мы потеряли влияние на мировой хоккей. Нас уже некому защищать».

«Вячеслав Фетисов, конечно, для меня гуру хоккея и человек-легенда. Я сейчас говорю не как профессионал в хоккее, а как обыватель и поклонник русского хоккея. Я с ним все же не соглашусь, и доказательство того, что мы являемся хоккейной державой и одним из мировых лидеров, – количество наших спортсменов в НХЛ. Это очень простой пример.

И у нас ведь не один-два талантливых хоккеиста в год появляется в НХЛ, а десятки ребят. Они играют ежедневно, завоевывают Кубки Стэнли и бьют рекорды лиги.

Сейчас сложное время, но я надеюсь, что Михаил Дегтярев восстановит в своих правах Олимпийский комитет России (ОКР). И потом уже восстановленный ОКР будет помогать нашим российским федерациям решать вопросы участия в международных соревнованиях.

Все мы ждем, когда 24 июня вступит в свои права новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. И если те принципы, которые она огласила в своей предвыборной кампании, будут действительно выполнены, то я рассчитываю на допуск наших федераций и спортсменов», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoДмитрий Свищев
Р-Спорт
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