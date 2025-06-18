Биссоннетт о победе «Флориды»: «Наслаждайтесь, пока можете – следующий год будет нашим. #ТоронтоНавсегда»
Пол Биссоннетт считает, что «Торонто» выиграет следующий Кубок Стэнли.
«Флорида» победила «Эдмонтон» в шестом матче финальной серии (5:1, 4-2) и второй год подряд стала обладателем главного трофея в НХЛ.
«Поздравляю «Флориду» с невероятным успехом. Ничто не сравнится с Кубком Стэнли, а выиграть его два раза подряд – это потрясающе.
Наслаждайтесь этим, пока можете. Следующий год будет нашим. #ТоронтоНавсегда», – написал в соцсетях экс-игрок НХЛ, ведущий подкаста Spittin’ Chiclets Пол Биссоннетт.
«Флорида» вела в счете 255 минут и 49 секунд в серии с «Эдмонтоном» – рекорд финалов НХЛ. Предыдущий был у «Ойлерс» – 250:04 за 7 игр в 1987-м
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Пола Биссоннетта
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