Биссоннетт о победе «Флориды»: «Наслаждайтесь, пока можете – следующий год будет нашим. #ТоронтоНавсегда»

Пол Биссоннетт считает, что «Торонто» выиграет следующий Кубок Стэнли.

«Флорида» победила «Эдмонтон » в шестом матче финальной серии (5:1, 4-2) и второй год подряд стала обладателем главного трофея в НХЛ.

«Поздравляю «Флориду » с невероятным успехом. Ничто не сравнится с Кубком Стэнли, а выиграть его два раза подряд – это потрясающе.

Наслаждайтесь этим, пока можете. Следующий год будет нашим. #ТоронтоНавсегда», – написал в соцсетях экс-игрок НХЛ, ведущий подкаста Spittin’ Chiclets Пол Биссоннетт .

«Флорида» вела в счете 255 минут и 49 секунд в серии с «Эдмонтоном» – рекорд финалов НХЛ. Предыдущий был у «Ойлерс» – 250:04 за 7 игр в 1987-м