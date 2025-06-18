Луостаринен выкатил на лед детскую коляску с дочерью после победы «Флориды» в Кубке Стэнли. Девочке 3,5 месяца
Ээту Луостаринен вывел на лед дочь в детской коляске после победы в Кубке Стэнли.
«Флорида» дома обыграла «Эдмонтон» в шестой игре финальной серии плей-офф (5:1, 4-2) и стала обладателем трофея.
26-летний финский нападающий набрал 19 (5+14) очков за 23 матча при полезности «плюс 12».
После награждения на льду появились его супруга Тия и дочь София, которая родилась в конце февраля 2025 года.
Изображение: x.com/BR_OpenIce
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер B/R Open Ice
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