Ткачак играл в плей-офф с разрывом приводящей мышцы бедра и грыжей: «Преодоление трудностей делает Кубок Стэнли еще более ценным»

Мэттью Ткачак играл в Кубке Стэнли с разрывом приводящей мышцы бедра и грыжей.

Об этом форвард «Флориды » сообщил после победы над «Эдмонтоном » в шестой игре финальной серии (5:1, 4-2).

Отмечается, что перед началом Кубка Стэнли Ткачак не был уверен, сможет ли он сыграть.

В этом розыгрыше плей-офф нападающий набрал 23 (8+15) очка за 23 матча при полезности «плюс 8».

«Преодоление этих трудностей делает Кубок Стэнли еще более ценным», – сказал хоккеист «Пантерс» Мэттью Ткачак .

«Флорида» вела в счете 255 минут и 49 секунд в серии с «Эдмонтоном» – рекорд финалов НХЛ. Предыдущий был у «Ойлерс» – 250:04 за 7 игр в 1987-м