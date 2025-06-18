Ткачак играл в плей-офф с разрывом приводящей мышцы бедра и грыжей: «Преодоление трудностей делает Кубок Стэнли еще более ценным»
Мэттью Ткачак играл в Кубке Стэнли с разрывом приводящей мышцы бедра и грыжей.
Об этом форвард «Флориды» сообщил после победы над «Эдмонтоном» в шестой игре финальной серии (5:1, 4-2).
Отмечается, что перед началом Кубка Стэнли Ткачак не был уверен, сможет ли он сыграть.
В этом розыгрыше плей-офф нападающий набрал 23 (8+15) очка за 23 матча при полезности «плюс 8».
«Преодоление этих трудностей делает Кубок Стэнли еще более ценным», – сказал хоккеист «Пантерс» Мэттью Ткачак.
«Флорида» вела в счете 255 минут и 49 секунд в серии с «Эдмонтоном» – рекорд финалов НХЛ. Предыдущий был у «Ойлерс» – 250:04 за 7 игр в 1987-м
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Фрэнка Серавалли
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