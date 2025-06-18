Шесть игроков «Флориды» набрали 20+ очков в плей-офф – повторение рекорда НХЛ. Столько же было у «Эдмонтона» в 1985 году и «Айлендерс» в 1983-м
Шесть игроков «Флориды» набрали 20 и более очков в этом Кубке Стэнли.
«Пантерс» оказались сильнее «Эдмонтона» в решающей серии (4-2, 5:1 в шестой игре).
По 23 балла набрали Сэм Райнхарт, Картер Верхэге и Мэттью Ткачак, по 22 очка у Александра Баркова и Сэма Беннетта, 20 очков у Брэда Маршанда.
«Флорида» повторила рекорда НХЛ по числу хоккеистов с 20 и более очками в одном розыгрыше плей-офф. Подобное достижение есть только у «Ойлерс» (1985 год) и «Айлендерс» (1983).
Отметим, что в составе «Пантерс» 19 результативных действий на счету Ээту Луостаринена, 18 – у Антона Лунделля.
У «Флориды» – два Кубка Стэнли подряд (и 3 финала за 3 года)! Почему она такая крутая?
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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