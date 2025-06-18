  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Шесть игроков «Флориды» набрали 20+ очков в плей-офф – повторение рекорда НХЛ. Столько же было у «Эдмонтона» в 1985 году и «Айлендерс» в 1983-м
7

Шесть игроков «Флориды» набрали 20+ очков в плей-офф – повторение рекорда НХЛ. Столько же было у «Эдмонтона» в 1985 году и «Айлендерс» в 1983-м

Шесть игроков «Флориды» набрали 20 и более очков в этом Кубке Стэнли.

«Пантерс» оказались сильнее «Эдмонтона» в решающей серии (4-2, 5:1 в шестой игре).

По 23 балла набрали Сэм Райнхарт, Картер Верхэге и Мэттью Ткачак, по 22 очка у Александра Баркова и Сэма Беннетта, 20 очков у Брэда Маршанда.

«Флорида» повторила рекорда НХЛ по числу хоккеистов с 20 и более очками в одном розыгрыше плей-офф. Подобное достижение есть только у «Ойлерс» (1985 год) и «Айлендерс» (1983).

Отметим, что в составе «Пантерс» 19 результативных действий на счету Ээту Луостаринена, 18 – у Антона Лунделля.

У «Флориды» – два Кубка Стэнли подряд (и 3 финала за 3 года)! Почему она такая крутая?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoФлорида
logoКубок Стэнли
рекорды
logoАнтон Лунделль
logoБрэд Маршанд
logoСэм Беннетт
logoМэттью Ткачак
logoСэм Райнхарт
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoАлександр Барков
logoЭэту Луостаринен
logoАйлендерс
logoКартер Верхэге
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Луостаринен выкатил на лед детскую коляску с дочерью после победы «Флориды» в Кубке Стэнли. Девочке 3,5 месяца
сегодня, 05:28Фото
Верхэге стал 3-кратным обладателем Кубка Стэнли. Он 6-й действующий игрок с таким достижением – в списке также Кросби, Малкин, Кэйн, Летанг и Куик
3сегодня, 05:15
Куликов в 6-м матче финала с «Эдмонтоном»: 3 хита, 1 блок и «+1» за 17:08. Он завершил плей-офф с 5 очками в 23 играх при «+6» и 84 силовых приемах
5сегодня, 04:32
Главные новости
«Флорида» забила 94 гола в этом плей-офф – 4-й результат в истории Кубка Стэнли. Рекорд у «Эдмонтона» – 98 шайб в 1985 году
9 минут назад
Макдэвид про 1:5 в 6-м матче финала: «Никто не сдался, не выбросил полотенце. Но «Флорида» – чертовски крутая команда. Мы просто бились головой об стену»
729 минут назад
Маршанд стал 4-м в истории НХЛ по очкам в плей-офф среди игроков, обменянных на дедлайне – 20 баллов. Больше только у Госсы, Рантанена и Габорика
132 минуты назад
Ротенберг поздравил Бобровского со 2-м Кубком Стэнли: «Сергей снова доказал всему миру, что русская вратарская школа – лучшая в мире. Для нас это большой повод для гордости»
1744 минуты назадФото
Биссоннетт о победе «Флориды»: «Наслаждайтесь, пока можете – следующий год будет нашим. #ТоронтоНавсегда»
10сегодня, 06:16
«Флорида» выиграла 2-й Кубок Стэнли подряд, Никитин возглавил ЦСКА, Даку не будет в «Зените», кампания «Матч ТВ» против Карпина, «Ассоль» Загитовой на Первом канале и другие новости
14сегодня, 06:10
Стюарт Скиннер о 2-4 в серии с «Флоридой»: «Эдмонтон» немедленно должен извлечь урок. Допустить подобное два раза подряд – это катастрофа»
13сегодня, 06:03
ИИХФ не отметила россиян на постере о чемпионстве «Флориды». На нем размещены фото игроков «Пантерс» в форме своих сборных
80сегодня, 05:30Фото
Кноблаух о 2-4 с «Флоридой»: «Это разбивает мне сердце, боль еще долго не утихнет. Нет никакой положительной стороны»
11сегодня, 05:10
Перри проиграл 5 финалов Кубка Стэнли за 6 лет – с «Далласом», «Монреалем», «Тампой» и дважды с «Эдмонтоном»
58сегодня, 04:39
Ко всем новостям
Последние новости
Беннетт про «Конн Смайт»: «Это огромная честь. Но во «Флориде» 25 MVP, и приз мог достаться любому игроку»
14 минут назад
Луонго выиграл 2-й Кубок Стэнли с «Флоридой» в качестве советника генменеджера. Экс-вратарь «Пантерс» не брал титул по ходу игровой карьеры
49 минут назадФото
У Макдэвида и Драйзайтля по «минус 4» и 2 броска на двоих в 6-м матче финала Кубка Стэнли. Они стали лучшими бомбардирами плей-офф – у обоих по 33 очка в 22 играх
249 минут назад
Ткачак о Макдэвиде: «Такой хороший и талантливый игрок однажды выиграет Кубок Стэнли. Где бы он ни выступал»
59 минут назад
Игроки «Флориды», впервые выигравшие Кубок Стэнли, получили его в первую очередь. На трофей нанесут имена как минимум 8 из них – 2-й результат для защитившего титул чемпиона
сегодня, 06:00
40-летний Перри вышел на 4-е место в истории НХЛ по числу игр в плей-офф (237), обогнав Мессье. У Кори рекорд среди форвардов
2сегодня, 05:45
Луостаринен выкатил на лед детскую коляску с дочерью после победы «Флориды» в Кубке Стэнли. Девочке 3,5 месяца
сегодня, 05:28Фото
Верхэге стал 3-кратным обладателем Кубка Стэнли. Он 6-й действующий игрок с таким достижением – в списке также Кросби, Малкин, Кэйн, Летанг и Куик
3сегодня, 05:15
Клубы НХЛ из штатов без местного налога на доходы выиграли 5 Кубков Стэнли за 6 лет. По 2 трофея у «Тампы» и «Флориды», 1 – у «Вегаса»
2сегодня, 05:00
Ткачак играл в плей-офф с разрывом приводящей мышцы бедра и грыжей: «Преодоление трудностей делает Кубок Стэнли еще более ценным»
2сегодня, 04:57