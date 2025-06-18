«Флорида» вела в счете 255 минут и 49 секунд в серии с «Эдмонтоном» – рекорд финалов НХЛ. Предыдущий был у «Ойлерс» – 250:04 за 7 игр в 1987-м
«Флорида» побила рекорд НХЛ по времени лидирования в счете в финале НХЛ.
Решающая серия Кубка Стэнли завершилась победой «Пантерс» над «Эдмонтоном» – 4-2.
Команда из США вела в счете на протяжении 255 минут и 49 секунд – это рекорд финальных серий Кубка Стэнли.
«Флорида» превзошла «Ойлерс»-1987 (250:04 в 7 матчах с «Филадельфией») и «Питтсбург»-1991 (219:47 в 6 матчах с «Миннесотой Норт Старс»).
У «Флориды» – два Кубка Стэнли подряд (и 3 финала за 3 года)! Почему она такая крутая?
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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