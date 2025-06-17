Ягр об игре «Флориды» в финале: «У них много ребят, которые могут забрасывать шайбы. Три звена могут забивать, четвертое отлично справляется. У них больше глубины»

Яромир Ягр высказался об игре «Флориды» в плей-офф Кубка Стэнли.

«Пантерс» ведут в финальной серии плей-офф-2025 против «Эдмонтона» со счетом 3-2.

– Что больше всего впечатляет вас в «Пантерс»?

– У них полноценная команда. Как я это вижу, у них много ребят, которые могут забивать голы. Они доказали это в последних двух играх.

Три звена могут забивать. И четвертое, они отлично справляются. Мне кажется, у них больше глубины.

Плюс, с другой стороны, у вас лучший дуэт в лиге. Так что это немного забавно для менеджеров: как вы собираетесь строить команду? Вы строите команду или находите суперзвезд и смотрите, кто победит? – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли, экс-нападающий «Флориды» Яромир Ягр .

Драйзайтль и Макдэвид набрали по 1 баллу в 5-м матче финала Кубка Стэнли и продолжают лидировать в гонке бомбардиров плей-офф. У форвардов «Эдмонтона» по 33 очка в 21 игре

«Флорида» вышла на 8-е место в истории НХЛ по голам за один плей-офф. Команда забросила 89 шайб за 22 матча – лучший результат за 31 год

Ягр о Макдэвиде: «Я вижу в нем Бога. Какая-то высшая энергия. Иногда он заставляет очень хороших игроков выглядеть глупо – это нечто особенное»