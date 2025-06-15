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«Флорида» вышла на 8-е место в истории НХЛ по голам за один плей-офф. Команда забросила 89 шайб за 22 матча – лучший результат за 31 год

«Флорида» вышла на 8-е место в истории по голам за один плей-офф.

Сегодня «Пантерс» в гостях обыграли «Эдмонтон» в 5-м матче финальной серии Кубка Стэнли (5:2, 3-2).

Теперь в активе команды 89 голов в 22 играх нынешнего плей-офф. Это лучший результат в НХЛ за 31 год.

Клуб обновил рекорд НХЛ по количеству голов на выезде за один плей-офф (61), а также вышел на 8-е место по общему числу голов за один розыгрыш Кубка Стэнли (89).

Рекорд принадлежит «Эдмонтону» (98 голов в 18 играх плей-офф-1984/85).

В списке снайперов «Флориды» в этом плей-офф лидирует Сэм Беннетт с 15 голами, 2-м идет Брэд Маршанд (10). 3-е место делят Сэм Райнхарт, Картер Верхэге и Мэттью Ткачак (по 7 шайб). 

Беннетт забросил 15 шайб в текущем плей-офф НХЛ. Он 4-й действующий игрок с таким достижением за один розыгрыш – после Кросби, Овечкина и Хаймана

«Флорида» – в шаге от Кубка Стэнли! В пятом матче не дали «Эдмонтону» и шанса

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
logoФлорида
logoСэм Беннетт
logoБрэд Маршанд
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
logoКартер Верхэге
logoСэм Райнхарт
logoПол Морис
logoМэттью Ткачак
logoЭдмонтон
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