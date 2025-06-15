Драйзайтль и Макдэвид набрали по 1 баллу в 5-м матче финала Кубка Стэнли и продолжают лидировать в гонке бомбардиров плей-офф. У форвардов «Эдмонтона» по 33 очка в 21 игре
Драйзайтль и Макдэвид продолжают лидировать в гонке бомбардиров плей-офф.
Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился передачей в 5-м матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (2:5, 2-3), нападающий Коннор Макдэвид забил гол.
Теперь в активе Драйзайтля 33 (11+22) очка в 21 игре в текущем плей-офф. Макдэвид набрал 33 (7+26) балла в 21 матче. Они лидируют в гонке бомбардиров текущего плей-офф НХЛ.
Нападающие «Ойлерс» опережают ближайшего преследователя – защитника «Ойлерс» Эвана Бушара (23 (7+16) балла в 21 игре, сегодня – 1 ассист) – на 10 очков.
В топ-4 также идут форвард «Далласа» Микко Рантанен (22 (9+13) очка в 18 играх), а также нападающие «Пантерс» Сэм Беннетт (22 (15+7) балла в 22 матчах, сегодня – 1 гол) и Мэттью Ткачак (22 (7+15) очка в 22 играх, сегодня – 1 ассист).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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