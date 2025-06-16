Макдэвид о встрече с Ягром: «Он легенда хоккея. Один из величайших игроков в истории. Круто провести с ним время»

Коннор Макдэвид назвал Яромира Ягра легендой хоккея.

Нападающий «Эдмонтона» встретился с двукратным обладателем Кубка Стэнли Яромиром Ягром после 4-го матча финальной серии плей-офф-2025 с «Флоридой» (2-3).

«У меня была возможность встретиться с ним уже пару раз. Очевидно, что это легенда хоккея.

Один из величайших игроков в истории. Круто провести с ним время», – сказал капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид .

Ягр о Макдэвиде: «Я вижу в нем Бога. Какая-то высшая энергия. Иногда он заставляет очень хороших игроков выглядеть глупо – это нечто особенное»