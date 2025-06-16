Яромир Ягр: «Отец заставлял меня делать 1000 приседаний каждый день в течение 10 лет, прежде чем я отправился в НХЛ. Поэтому я всегда думал: я самый сильный на льду»

Яромир Ягр высказался о своем выступлении в НХЛ.

Нападающий ранее играл за «Питтсбург », «Вашингтон », «Рейнджерс », «Филадельфию», «Даллас», «Бостон », «Нью-Джерси », «Флориду» и «Калгари».

«Я был сильным. Я был хорошо сложен. Я родился на ферме.

Знаете, мой отец заставлял меня делать 1000 приседаний каждый день в течение 10 лет, прежде чем я отправился в НХЛ.

Поэтому я всегда думал: я самый сильный на льду, независимо от того, кто играет против меня. Я всегда так думал. И это то, на что я опираюсь. Это был мой стержень, и я хотел сохранить его», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр.