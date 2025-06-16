Яромир Ягр: «Отец заставлял меня делать 1000 приседаний каждый день в течение 10 лет, прежде чем я отправился в НХЛ. Поэтому я всегда думал: я самый сильный на льду»
Яромир Ягр высказался о своем выступлении в НХЛ.
Нападающий ранее играл за «Питтсбург», «Вашингтон», «Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси», «Флориду» и «Калгари».
«Я был сильным. Я был хорошо сложен. Я родился на ферме.
Знаете, мой отец заставлял меня делать 1000 приседаний каждый день в течение 10 лет, прежде чем я отправился в НХЛ.
Поэтому я всегда думал: я самый сильный на льду, независимо от того, кто играет против меня. Я всегда так думал. И это то, на что я опираюсь. Это был мой стержень, и я хотел сохранить его», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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