Крайдер про обмен в «Анахайм»: «Команда набирает обороты, может претендовать на плей-офф. У «Дакс» много опытных ветеранов, молодых талантов, вратарской линией можно восхищаться»

Крис Крайдер заявил, что «Анахайм» может претендовать на выход в плей-офф НХЛ.

Напомним, «Дакс» 7 сезонов подряд не принимают участия в розыгрыше Кубка Стэнли.

Ранее «Рейнджерс » обменяли нападающего Криса Крайдера и выбор в четвертом раунде драфта-2025 (первоначально принадлежавший «Анахайму ») в «Дакс» на форварда Кэри Тэрранса и выбор в третьем раунде драфта-2025 (первоначально принадлежавший «Торонто»).

«Я думаю, что это команда, которая набирает обороты и... Это команда, в которой много талантов, молодых ветеранов, быстрых игроков, крупных хоккеистов, и я думаю, что она может побеждать и претендовать на выход в плей-офф.

И, конечно, приход [главного тренера] Джоэла [Кенневила] и его штаба, думаю, это тоже большой плюс для меня. И, конечно, мне помогает то, что я знаю некоторых ребят из этой команды и могу заглянуть за кулисы. Так что это действительно захватывающее время для «Дакс».

У них есть несколько фантастических ветеранов в прайме с большим опытом побед, а также множество молодых талантов. Не говоря уже о ядре команды, в котором есть все, что вы хотите видеть, верно?

Мастерство, габариты, скорость, выносливость, физическая сила, и вся команда может только восхищаться вратарской линией», – сказал Крис Крайдер.