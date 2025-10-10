Кузнецов дебютирует за «Металлург» в 4-м звене с Коротковым и Джонсоном против «Торпедо»
Евгений Кузнецов дебютирует за «Металлург» в матче против «Торпедо».
Команды встретятся сегодня в Магнитогорске, начало – в 17:00 по московскому времени.
Новичок «Металлурга» Евгений Кузнецов дебютирует за клуб в 4-м звене с Люком Джонсоном и Никитой Коротковым.
Изображение: t.me/metallurgmgn
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
