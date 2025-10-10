Кузнецов дебютирует за «Металлург» в 4-м звене с Коротковым и Джонсоном против «Торпедо»

Евгений Кузнецов дебютирует за «Металлург» в матче против «Торпедо».

Команды встретятся сегодня в Магнитогорске, начало – в 17:00 по московскому времени. Новичок «Металлурга » Евгений Кузнецов дебютирует за клуб в 4-м звене с Люком Джонсоном и Никитой Коротковым . Изображение: t.me/metallurgmgn