  • Лимож и Фукале спасли котенка в Минске после тренировки «Динамо». Зак выбежал на дорогу и остановил поток машин
Зак Фукале и Алекс Лимож спасли котенка на дороге в Минске.

Американский нападающий «Динамо» рассказал, как он вместе с вратарем Заком Фукале спас котенка в Минске. 

«Вечером мы шли домой, котенок бежал через дорогу. Зак Фукале выбежал на проезжую часть, остановил поток машин, взял его на руки и забрал оттуда. Мы поговорили и решили, что я заберу его к себе. 

Я купил ему еды и воды, но он не ел и не пил. Он провел ночь у меня в ванной, мы отлично поладили. Очень милый котенок. Моя девушка хотела бы оставить его, но тогда я не смогу отправится на выездные матчи.

Мы взяли его на арену, чтобы решить, что с ним делать дальше. Котенок всем понравился, уверен, он скоро найдет хороший дом. Забавно, как все ребята в команде гладили его, брали на руки. Мы найдем для него хороший дом, потому что он заслуживает любви и заботы», – сказал Алекс Лимож.  

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Динамо» Минск
