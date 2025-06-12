Друри об обмене Крайдера: «Благодарим Криса за все, что он сделал для «Рейнджерс». Он установил множество рекордов, помог команде выйти в финал Кубка Стэнли-2014. Мы желаем ему всего наилучшего»

Крис Друри высказался об обмене Криса Крайдера в «Анахайм».

Нападающий выступал за «Рейнджерс» с начала карьеры, он провел в клубе 14 сезонов.

«Мы хотим поблагодарить Криса Крайдера за все, что он сделал для организации «Рейнджерс» за свою блестящую карьеру.

Крис был неотъемлемой частью некоторых знаковых моментов в истории «Рейнджерс», в том числе установил множество рекордов франшизы и помог команде выйти в финал Кубка Стэнли в 2014 году

Его лидерство на льду и неустанные усилия в сообществе только дополняют его выдающееся наследие в «Рейнджерс». Крис всегда будет «Рейнджером », мы желаем ему и его семье всего наилучшего», – сказал генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри .