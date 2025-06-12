Генменеджер «Анахайма» о Крайдере: «Это тот тип игрока, которого мы хотели добавить в это межсезонье. У него есть габариты, скорость. Он усилит наши спецбригады»
Генменеджер «Анахайма» высказался о переходе в клуб Криса Крайдера.
Сегодня «Рейнджерс» обменяли нападающего в «Дакс».
«Крис Крайдер – это тот тип игрока, которого мы хотели добавить в команду в это межсезонье. У него есть габариты, скорость.
Это игрок, который может давать результат в решающих моментах, который поднимает свою игру на новый уровень в важные моменты
Крис также усилит обе наши спецбригады, а нам было необходимо сделать это», – сказал генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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