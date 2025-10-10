Артюхин об «Ак Барсе»: «Победы над аутсайдерами ни о чем не говорят. Необходимо увидеть команду в матчах против серьезных соперников»

Евгений Артюхин оценил игру «Ак Барса» в последних матчах Fonbet КХЛ.

Казанский клуб одержал 3 победы подряд – над «Барысом » и дважды над «Амуром ».

– Говорят ли недавние победы «Ак Барса» о том, что команда Анвара Гатиятулина уже вышла из кризиса?

– Нет, эти победы еще ни о чем не говорят. Не забывайте о том, что казанцы дважды выиграли дома у аутсайдера Восточной конференции – хабаровского «Амура». Чтобы всерьез говорить об игре и перспективах «Ак Барса», необходимо увидеть команду в матчах против серьезных соперников.

– Что даст «Ак Барсу» появление в команде нападающего Александра Хмелевски?

– Хмелевски – несомненное усиление для «Ак Барса. Он способен повлиять на эффективность игры казанцев как в большинстве, так и в равных составах, и тем самым повысить результативность команды и количество набранных ею очков. Кроме того Александр регулярно действует неординарно и творчески, ставя соперника в тупик, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин.