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  • Зибанежад о Крайдере: «Анахайму» повезло иметь такого потрясающего игрока, человека и партнера по команде. Ты научил меня тому, что значит быть хоккеистом «Рейнджерс»
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Зибанежад о Крайдере: «Анахайму» повезло иметь такого потрясающего игрока, человека и партнера по команде. Ты научил меня тому, что значит быть хоккеистом «Рейнджерс»

Мика Зибанежад поблагодарил Криса Крайдера после его обмена в «Анахайм».

«Рейнджерс» ранее обменяли американского нападающего, сыгравшего 14 сезонов за команду, в «Анахайм».

«Мне невероятно повезло, что я имел удовольствие играть с тобой на протяжении почти 10 лет. Но это не сравнить с тем, чтобы я узнал тебя, и мы стали лучшими друзьями.

Ты принял меня с самого первого дня. Ты научил меня тому, что значит быть игроком «Рейнджерс». Ты всегда поддерживал меня, несмотря ни на что.

Это путешествие не заканчивается. Это дружба на всю жизнь, и не имеет значение, партнеры по команде мы или нет. Я и моя семья всегда будем благодарны тебе и твоей семье.

Я просто хочу пожелать вам всего самого наилучшего в «Анахайме». Им повезло иметь такого потрясающего игрока, человека и партнера по команде», – написал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад в социальной сети.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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