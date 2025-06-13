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Кирсанов о Ларионове: «Благодарен ему. Мы разговаривали почти каждый день, я стал дисциплинированным, изменил отношение к питанию и тренировкам»

Кирилл Кирсанов рассказал о работе с Игорем Ларионовым в «Торпедо».

22-летний защитник ушел из нижегородского клуба и подписал контракт с «Лос-Анджелесом». Ранее пост тренера «Торпедо» покинул Игорь Ларионов

«Мое решение перейти в НХЛ не имеет ничего общего с уходом Ларионова, но я был удивлен. Команда играла хорошо, каждый год выходила в плей-офф. Просто не получилось добиться результата в матче с «Локомотивом», – сказал экс-защитник «Торпедо». 

Ларионов часто рассказывал о преображении Кирсанова. Когда он присоединился к команде, его вес составлял почти 100 кг, затем он сбросил до 90 кг.

«Это было не совсем 105 кг, как говорили люди, но я был близок к 100. Я просто стал более дисциплинированным, изменил свое отношение к питанию и тренировкам. Я понял, что мне нужно стать быстрее и мобильнее. Как только я это сделал, я почувствовал себя лучше – и на льду, и за его пределами.

[С Ларионовым] мы разговаривали почти каждый день – о еде, тренировках, обо всем. Я получил травму через два месяца после прихода в команду, и он сказал мне: «Не расслабляйся».

Я использовал это время, чтобы по-настоящему сосредоточиться на своем питании и дисциплине. Я очень благодарен ему за это. Никакого сахара, никакой вредной еды, никакой газировки, никакого алкоголя. Я начал сезон с весом 91-92 кг и держал его на протяжении всего года», – сказал Кирсанов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RG
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