Владимир Филатов войдет в штаб Ларионова в СКА (Артур Хайруллин)
Владимир Филатов войдет в тренерский штаб в СКА.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Владимир Филатов войдет в тренерский штаб Игоря Ларионова в СКА», – написал Хайруллин.
Филатов ранее работал в штабе Ларионова в «Торпедо».
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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