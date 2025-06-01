Кирсанов подписал контракт новичка с «Лос-Анджелесом» на 2 года. У 22-летнего защитника 7 очков и «плюс 5» в 34 играх регулярки за «Торпедо»

«Лос-Анджелес» подписал контракт новичка с защитником Кириллом Кирсановым.

Срок соглашения рассчитан на 2 года – до конца сезона-2026/27.

Защитник был выбран «Кингс» на драфте НХЛ-2021 под 84-м общим номером.

В минувшем регулярном чемпионате 22-летний Кирилл Кирсанов провел 34 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Торпедо » и набрал 7 (3+4) баллов при показателе полезности «+5». В плей-офф в его активе 2 игры.