Кирсанов подписал контракт новичка с «Лос-Анджелесом» на 2 года. У 22-летнего защитника 7 очков и «плюс 5» в 34 играх регулярки за «Торпедо»
«Лос-Анджелес» подписал контракт новичка с защитником Кириллом Кирсановым.
Срок соглашения рассчитан на 2 года – до конца сезона-2026/27.
Защитник был выбран «Кингс» на драфте НХЛ-2021 под 84-м общим номером.
В минувшем регулярном чемпионате 22-летний Кирилл Кирсанов провел 34 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Торпедо» и набрал 7 (3+4) баллов при показателе полезности «+5». В плей-офф в его активе 2 игры.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Лос-Анджелеса»
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