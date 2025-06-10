Глазов о Захаркине в СКА: «Не думаю, что начнется двойная игра. Ларионов не позволит ему мешать, после работы в «Торпедо» он хочет доказать, что ему не зря присвоили прозвище Профессор»

Сергей Глазов высказался о возвращении Игоря Захаркина в СКА.

Специалист был назначен на пост советника генерального директора петербургского клуба. Захаркин уже работал в СКА. Он был старшим тренером в сезоне-2014/15, когда команда впервые выиграла Кубок Гагарина.

Главным тренером СКА ранее стал Игорь Ларионов .

– Я не думаю, что с приходом Захаркина в СКА начнется какая-то двойная игра. Главный тренер команды – Игорь Ларионов, он будет принимать по ней все решения.

– А роль Игоря Захаркина в чем? Рассказать новому генеральному директору СКА, что и как в хоккее происходит?

– Ну, рассказать, что такое хоккей, да. Многие люди, которые добились успеха в своей области, не знают, как обстоят дела в другой, куда их назначили руководить. Поэтому им нужны советники, консультанты, компетентные люди.

– Не будет Захаркин или его тень каким-то образом мешать Ларионову тренировать СКА?

– Ни в коем случае. Ларионов просто не позволит ему мешать. Я не знаю, какие обязанности будут в СКА у Захаркина, но знаю, что Ларионов – человек принципиальный и доведет дело, которое ему поручили, до конца.

После работы в Нижнем Новгороде, может, не всегда удачной, Игорь хочет доказать, что ему не зря присвоили прозвище Профессор. И что он не только замечательный в прошлом игрок, но и талантливый тренер. Если ему будут мешать это делать, он не будет играть в кошки-мышки – прямо об этом скажет, – сказал бывший игрок СКА Сергей Глазов.