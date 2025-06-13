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Конюшков, Сурин, Андреянов примут участие в лагере Мильштейна в Майами. Его посетят не менее 20 генеменеджеров НХЛ

Российские игроки примут участие в преддрафтовом лагере в Майами.

С 14 по 19 июня молодые российские игроки проведут серию матчей с командами CHL в Канаде. Хоккеисты российской команды являются клиентами агентства Дэна Мильштейна Gold Star Agency, которое организует эту поездку.

После серии Мильштейн второй год подряд проведет преддрафтовый лагерь в Майами, который стартует 20 июня.

Участие подтвердили не менее 36 игроков, в том числе защитники Богдан Конюшков (выбран «Монреалем» на драфте-2023), Мэттью Мания («Лос-Анджелес», 2023) и Егор СуринНэшвилл», 2024).

Участие в лагере также примут три вратаря, вошедших в топ-15 рейтинга европейских вратарей на драфте НХЛ-2025: Петр Андреянов («Красная Армия»), Семен Фролов (МХК «Спартак») и Иван Ткач-Ткаченко («Толпар»).

«Это мини-комбайн, но он включает в себя занятия на льду. Также будут индивидуальные собеседования.

Приедут представители всех 32 команд НХЛ, включая не менее 20 генеральных менеджеров», – приводит слова гендиректора Gold Star Hockey, агента Дэна Мильштейна RG.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
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