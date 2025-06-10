Дмитрий Свищев отреагировал на внесение Овечкина в список «Миротворца».

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона » Александр Овечкин попал в список сайта «Миротворец».

«Украинским политикам пора перестать кричать в сторону Овечкина и других российских спортсменов. Включение его в эту базу – это просто смешная бессмыслица, которая вообще ни на что и никогда не повлияет.

Овечкин – великий хоккеист, которого знают и почитают во всем мире. А те, кто пытается вовлечь Овечкина в свои интриги, просто неадекватно себя ведут», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев .

Овечкин внесен в список «Миротворца» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России»