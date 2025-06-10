Александр Тихонов отреагировал на внесение Овечкина в список «Миротворца».

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона » Александр Овечкин попал в список сайта «Миротворец».

«Могу на это сказать только одно – давно пора всех националистов вычистить. В свое время генерал Судоплатов говорил, что националист и в десятом поколении останется националистом. Сталин их посадил, а Хрущев выпустил – вот мы и расхлебываем до сих пор. Вина России в этом, некогда было этим заниматься.

Скажется ли это на Овечкине? Да ерунда все это. Кто они такие – нацики какие-то. А про Овечкина скажу, что его мама, двукратная олимпийская чемпионка, подвела его ко мне в 11 лет, а я подписал ему календарь: «Быть тебе великим, Александр». Он великим и стал.

Кстати, он мне спустя годы календарь этот показывал, хранит до сих пор», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Овечкин внесен в список «Миротворца» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России»

Александр Тихонов: «Овечкину в Совфеде следовало спросить, почему у нас народ нищий. Если хочет в политику, флаг в руки. Но он не знает о реальном состоянии страны, экономики, промышленности»