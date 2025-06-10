Губерниев об Овечкине в списке «Миротворца»: «Составил компанию достойным людям – там есть президенты, лидеры стран. Я там тоже нахожусь»

Дмитрий Губерниев оценил внесение Александра Овечкина в список «Миротворца».

Ранее стало известно , что капитан «Вашингтона » попал в список сайта «Миротворец» якобы за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России».

«Составил компанию хорошим людям. Я там тоже нахожусь. Да и пошли они со своим «миротворцем». В этом списке президенты государств, лидеры стран – достойные люди.

Не вижу повода грустить. Отличная компания, Саша, присоединяйся!» – заявил комментатор Дмитрий Губерниев .