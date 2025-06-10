Роднина об Овечкине в списке «Миротворца»: «В нашем ряду прибыло. Любой россиянин, который имеет свою позицию и представляет интересы России, давно там находится»
Ирина Роднина отреагировала на внесение Овечкина в список «Миротворца».
Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин попал в список сайта «Миротворец».
«Мы все давно в этом «Миротворце». Теперь и Овечкин с нами, в нашем ряду прибыло. И что тут удивительного? Вас фамилия Овечкин удивила?
Любой российский человек, который имеет свой взгляд, свою позицию, представляет интересы нашей страны, давно находится в списке «Миротворец». Не нужно вообще реагировать на это.
Журналисты не тем занимаются. Есть намного больше спортивных тем, чем «Миротворец», – заявила депутат Государственной Думы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
Овечкин внесен в список «Миротворца» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России»
Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
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