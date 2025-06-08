Владимир Крикунов: «Ротенберг сейчас вряд ли найдет работу. Может, в октябре или ноябре, когда пойдут первые отставки в КХЛ, получит предложение»
Владимир Крикунов считает, что Роману Ротенбергу сложно сейчас найти работу в КХЛ.
«Сейчас, наверное, вряд ли удастся найти работу – почти у всех клубов уже есть тренеры. ЦСКА? Думаю, там уже решен вопрос. Судя по всему, идет борьба за Никитина.
Может быть, в октябре или ноябре, когда пойдут первые отставки в КХЛ, Ротенберг получит предложение о работе», – сказал экс-тренер сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
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