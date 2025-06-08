Владимир Крикунов: «Ротенберг сейчас вряд ли найдет работу. Может, в октябре или ноябре, когда пойдут первые отставки в КХЛ, получит предложение»

Владимир Крикунов считает, что Роману Ротенбергу сложно сейчас найти работу в КХЛ.

«Сейчас, наверное, вряд ли удастся найти работу – почти у всех клубов уже есть тренеры. ЦСКА? Думаю, там уже решен вопрос. Судя по всему, идет борьба за Никитина.

Может быть, в октябре или ноябре, когда пойдут первые отставки в КХЛ, Ротенберг получит предложение о работе», – сказал экс-тренер сборной России.