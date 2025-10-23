Сборную России U20 возглавил экс-тренер России U18 Миронов. Терещенко, Максим Соколов, Щадилов, Бабинцев и Кофанов – ассистенты
Под его руководством юниорская сборная завоевывала серебро ЮЧМ-2019, золото Юношеской Олимпиады-2020 и Кубок Глинки/Гретцки-2021.
Его помощники стали:
Игорь Щадилов – чемпион мира среди юниоров, трехкратный обладатель Кубка Гагарина, четырехкратный чемпион России, который на протяжении многих лет трудится в системе сборных России;
Алексей Бабинцев – тренер системы ФХР, обладатель Кубка Харламова;
Алексей Терещенко – трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России и один из лучших центральных нападающих в новейшей истории нашего хоккея;
Максим Соколов – чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр, в качестве тренера – обладатель Кубка Гагарина, победитель Первенства России среди юниоров до 21 года, серебряный и бронзовый призер МХЛ;
Александр Кофанов – тренер по ОФП сборных России с 2019 года, обладатель Кубка/Глинки Гретцки 2019, бронзовый призер ЕОЮФ-2022.
Ближайшим турниром для сборной U20 (игроки до 20 лет) станет Кубок Будущего, который пройдет с 6-9 ноября в Санкт-Петербурге.