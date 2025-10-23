Демидов – 1-й игрок «Монреаля» за 34 года, набравший 8+ очков за первые 10 матчей регулярки в карьере. Он повторил достижение Эндрю Кэсселса
Иван Демидов установил историческое достижение в «Монреале».
19-летний форвард сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (2:1 ОТ).
Демидов набрал 8 (2+6) очков за первые 10 матчей регулярки в карьере. Это лучший показатель для игроков «Канадиенс» за 34 года.
Россиянин повторил достижение Эндрю Кэсселса, который также набрал 8 (2+6) баллов за 10 игр в сезонах-1989/90 и 1990/91.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
