Демидов – 1-й игрок «Монреаля» за 34 года, набравший 8+ очков за первые 10 матчей регулярки в карьере. Он повторил достижение Эндрю Кэсселса

Иван Демидов установил историческое достижение в «Монреале».

19-летний форвард сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (2:1 ОТ).

Демидов набрал 8 (2+6) очков за первые 10 матчей регулярки в карьере. Это лучший показатель для игроков «Канадиенс » за 34 года.

Россиянин повторил достижение Эндрю Кэсселса , который также набрал 8 (2+6) баллов за 10 игр в сезонах-1989/90 и 1990/91.