Плющев о том, будет ли Ротенберг востребован как тренер: «Он амбициозный, харизматичный. Образование позволяет ему проанализировать некоторые вещи, не совсем же он пятиклассник»

Владимир Плющев высказался о будущем Романа Ротенберга.

– На ваш взгляд, будет ли Ротенберг в будущем востребован на позиции главного тренера в нашем хоккее?

– Он молодой, амбициозный, харизматичный. Человек, наверное, сделает выводы из того, что происходило. Образование все-таки позволяет ему проанализировать некоторые вещи, не совсем же он пятиклассник. Поэтому все возможно...

Тут, скорее, вопрос в другом. Иногда очень странно, когда летом назначают тренера, а весной увольняют. Причем чуть ли не с волчьим билетом, мол, весь клуб развалил! А спрашивается, кто его приглашал и лоббировал? Кто-то же готовил на него характеристики, определенный «паспорт».

– Те же уважаемые руководители клубов.

– Но они всегда остаются в стороне, виноват, получается, только тренер. А кто, например, Воробьева лоббировал в ЦСКА ? Хотя с самого начала было ясно, что он не подходит. А потом начинается: мы ошиблись, надо брать человека с армейским ДНК. А у тех, кто его приглашал, оно есть? – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.