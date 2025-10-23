Ларионов о матчах с «Сибирью» и «Сочи»: «Все понимают, что со СКА можно играть, что мы не такой серьезный соперник. Не можем делить соперников на слабых и сильных»

Игорь Ларионов заявил, что против СКА сейчас можно играть.

Армейцы проиграли 8 из 10 последних матчей в FONBET КХЛ и занимают девятое место в Западной конференции.

– С точки зрения психологии и философии, у вас два домашних матча, с «Сочи» и «Сибирью», поможет ли это уйти с четырьмя очками?

– Мы не можем делить соперников на слабых и сильных. Все понимают ситуацию, что со СКА можно играть, что СКА не такой серьезный соперник, как многие думают. Мы это прекрасно понимаем.

Мы еще не пришли, чтобы выигрывать за явным преимуществом, большими сериями. Идем от игры к игре. Готовимся к любой игре, каждый матч важен, любая победа придает заряд уверенности. Даже травмы залечиваются быстрее, когда чувствуешь себя лучше.

В плане психологии это непростая вещь, чтобы это преодолеть, нужно приложить много усилий. Мы должны прийти к этому все вместе, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов .

