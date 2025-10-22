  • Спортс
Гатиятулин об 1:0 с «Локомотивом»: «К октябрю «Ак Барс» набрал ход, стабильность в звеньях появилась. Время безусловных фаворитов в прошлом, со всеми командами надо настраиваться»

Анвар Гатиятулин высказался о победе над «Локомотивом» (1:0).

– Арена и болельщики нам помогли. Важно было проявить себя против такого соперника, который тоже старается играть много в давление, с контролем шайбы. Был показательный для нас матч.

Ребята – молодцы, отмечу нашу первую игру на ноль в этом сезоне. Тут и самоотверженность игроков, и блокированные броски, хорошая игра на своем пятаке. А когда мы делали ошибки, их подчищал Тимур (Билялов).

Для вас этот матч был особенным в эмоциональном плане?

– Каждая игра особенная и важная. Даже взять вчерашние результаты матчей соперников других команд. Подчеркивается, что время безусловных фаворитов уже в прошлом. Со всеми командами надо выходить, настраиваться, играть. И у нас не было ни одного проходного матча. Все за счет самоотдачи, работы. Так и достаются эти победы.

Мы играли с лидером Западной конференции. Это для нас был тест. У нас состав формировался уже ближе к началу сезона. И те ребята, которые получили ведущие роли, практически не тренировались. Саша Хмелевский вообще по ходу добавился. Поэтому не было времени на поиск нужных сочетаний.

Когда новый игрок приходит в команду, ему на адаптацию нужно 10-20 матчей. Вот как раз к октябрю мы набрали ход, и многое стало получаться. Но есть еще где прогрессировать. Мы над этим работаем. Стабильность в звеньях появилась, и мы хотим не менять состав, чтобы эта стабильность еще развивалась, – сказал главный тренер «Ак Барса». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
