«Сибирь» обменяла Гоголева в «Ладу» на денежную компенсацию. У форварда 1+1 за 14 игр в этом сезоне

«Сибирь» обменяла Павла Гоголева в «Ладу» на денежную компенсацию.

В текущем сезоне FONBET КХЛ нападающий набрал 2 (1+1) очка за 14 матчей в составе новосибирского клуба при полезности «0» и среднем игровом времени 12:15.

«Гоголеву 25 лет, нападающий провел в КХЛ 119 матчей, в которых набрал 26 (13+13) очков.

Павел, добро пожаловать в Тольятти!» – сказано в сообщении пресс-службы «Лады ».

«Лада» и Максим Третьяк расторгли контракт по соглашению сторон. У голкипера 0 побед в 3 играх и 86% сэйвов