«Сибирь» обменяла Гоголева в «Ладу» на денежную компенсацию. У форварда 1+1 за 14 игр в этом сезоне
«Сибирь» обменяла Павла Гоголева в «Ладу» на денежную компенсацию.
В текущем сезоне FONBET КХЛ нападающий набрал 2 (1+1) очка за 14 матчей в составе новосибирского клуба при полезности «0» и среднем игровом времени 12:15.
«Гоголеву 25 лет, нападающий провел в КХЛ 119 матчей, в которых набрал 26 (13+13) очков.
Павел, добро пожаловать в Тольятти!» – сказано в сообщении пресс-службы «Лады».
«Лада» и Максим Третьяк расторгли контракт по соглашению сторон. У голкипера 0 побед в 3 играх и 86% сэйвов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Лады»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости