«Лада» и Максим Третьяк расторгли контракт по соглашению сторон. У голкипера 0 побед в 3 играх и 86% сэйвов

«Лада» и Максим Третьяк расторгли контракт по соглашению сторон.

Голкипер перешел в тольяттинский клуб в мае 2024 года.

Третьяк провел 3 игры в текущем сезоне FONBET КХЛ, не одержав ни одной победы при 86% отраженных бросков и коэффициенте надежности 5,14.

«Мы благодарим Максима за игру и желаем успешного продолжения карьеры!» – сказано в сообщении пресс-службы «Лады ».

Максим Третьяк о Владиславе: «Для меня он просто дедушка, редко вспоминаю, что он великий. Он шутит: «Знаешь, почему у нападающих зубов нет, а у тебя целые? Ты вратарем стал, в маске играл»