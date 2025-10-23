«Лада» и Максим Третьяк расторгли контракт по соглашению сторон. У голкипера 0 побед в 3 играх и 86% сэйвов
«Лада» и Максим Третьяк расторгли контракт по соглашению сторон.
Голкипер перешел в тольяттинский клуб в мае 2024 года.
Третьяк провел 3 игры в текущем сезоне FONBET КХЛ, не одержав ни одной победы при 86% отраженных бросков и коэффициенте надежности 5,14.
«Мы благодарим Максима за игру и желаем успешного продолжения карьеры!» – сказано в сообщении пресс-службы «Лады».
Максим Третьяк о Владиславе: «Для меня он просто дедушка, редко вспоминаю, что он великий. Он шутит: «Знаешь, почему у нападающих зубов нет, а у тебя целые? Ты вратарем стал, в маске играл»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Лады»
