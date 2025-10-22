  • Спортс
0

Крикунов об 1:3 с «Торпедо»: «Вся ответственность лежит на нападающих «Сочи». Надо забивать, это их работа, они с ней явно не справляются»

Владимир Крикунов раскритиковал нападающих «Сочи».

Команда уступила «Торпедо» (1:3) в FONBET Чемпионате КХЛ. 

«Начнем с того, что у нас травмировался наш первый вратарь. Играл теперь Алексей Щетилин, который является вторым. Но парень играл очень здорово. Я очень доволен его выступлением. Молодец, сражался один по‑настоящему, как и положено.

К сожалению, есть снова вопросы к нашим нападающим. Один забитый гол – и тот в большинстве «5 на 3». Тяжело выиграть, если ты не забиваешь в равных составах и не используешь большинство. Оно у нас было на пять минут, но мы забили только один гол.

А вся ответственность лежит все‑таки на нападающих. Надо забивать, это их работа. Они с ней явно не справляются», – сказал главный тренер «Сочи

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
