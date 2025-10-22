  • Спортс
2

Никитин о 4:3 со СКА: «Восьмерка для ЦСКА – неприемлемо. Ребята молодчики, поводов немного давали для запикиваний микрофона»

Игорь Никитин высказался о победе над СКА (4:3).

– Такая непростая игра в плане эмоций. Мы правильно реагировали на забитые и пропущенные голы, что давало шанс оставаться в игре.

Когда вы в предыдущий раз тренировали ЦСКА, СКА и ЦСКА были грандами. Сейчас дерби команд, которые внизу кубковой восьмерки. Насколько это вас удивляет и меняет градус дерби?

– Мне скоро 53, удивляться чему-либо глупо. Нужно оценивать правильно. Мы это правильно оцениваем и используем как мотивацию и пищу для размышлений. Я никогда не смотрел в таблицу. Очень простая корреляция – качество игры и коллектив, тогда без разницы, на каком ты месте заканчиваешь. Делаем акцент на это.

Восьмерка для ЦСКА – неприемлемо, но все должно быть последовательно. Качество игры, коллектив, тогда можно не обращать внимание на таблицу.

Вы играли с микрофоном от КХЛ, насколько держите это в голове?

– Ребята молодчики. Поводов немного давали для запикиваний. Заранее извиняюсь, если что-то было, иногда нужно это делать. Для хоккеистов игра становится рутиной, нужно иногда проснуться.

Чем отличается СКА Ротенберга от СКА Ларионова?

– Я не обсуждаю соперника или коллег, у меня своей работы хватает. Нужно находиться внутри команды, чтобы знать тонкости.

Во втором периоде команда преобразилась, это заброшенная шайба поспособствовала?

– С одной стороны, шайба СКА казалась курьезной, но для Коли это не курьез, а мастерство. Она вводит в небольшой ступор. Не то что мы были в ступоре, но когда такие голы залетают, эмоции подутихли. Наша шайба дала правильную энергетику, дальше парни правильно играли, – сказал главный тренер ЦСКА

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
