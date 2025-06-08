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Черкас о контракте Ларионова со СКА по схеме «1+1»: «Он страхуется, потому что Питер – колыбель трех революций, и никто не знает, как у него здесь сложится»

Сергей Черкас порассуждал о сроке контракта Игоря Ларионова со СКА.

Ранее 64-летний специалист возглавил клуб из Санкт-Петербурга, подписав контракт на год с опцией продления еще на сезон. 

– Контракт в наше время – не самое главное, он никаких гарантий не дает. У Романа Ротенберга был контракт со СКА на пять лет. Сейчас его нет в клубе. Ларионов, насколько я помню, в начале прошлого года продлил контракт с нижегородским «Торпедо» на три года. По итогам минувшего сезона он был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Поэтому, когда подписываешь долгосрочный договор, это не значит, что ты его отработаешь. «1+1» – хорошая схема: отработал год, все получилось, продлили еще на сезон, не получилось - расстались. Тут нет ничего удивительного.

– Долгосрочный контракт обычно подразумевает более солидную компенсацию за его расторжение.

– Я работал тренером СКА в середине нулевых. Как раз тогда «Газпром» заходил в клуб. У меня действовал контракт. По окончании сезона меня вызвал генеральный директор клуба, сказал, что СКА выплатит мне компенсацию за два месяца за разрыв контракта – и до свидания. Кому-то, наверное, выплачивали больше.

Может, у Игоря Ларионова есть более далеко идущие планы – мы же этого не знаем. Когда ты «под» большим контрактом, труднее перейти в другой клуб – нужно этот контракт выкупать.

Ларионов страхуется, потому что Питер – колыбель трех революций, и никто не знает, как у него здесь сложится работа. Игорь – специалист высокого уровня, в этом нет сомнений, но не факт, что у него получится в Петербурге, – сказал бывший игрок и тренер СКА. 

Ларионов о контракте со СКА: «Срок – «1+1». Естественно, проще брать на 3 года, чтобы была подушка, но это не про меня. Начнем сразу без раскачки, чтобы команда играла ярко и результативно»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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