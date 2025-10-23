Грицюк о 1-й шайбе в НХЛ: «Это заняло больше времени, чем я думал. Слава богу, все произошло в 7-й игре, а не в 20-й»
Арсений Грицюк прокомментировал первую шайбу в НХЛ.
Нападающий «Нью-Джерси» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (4:1). На счету Грицюка стало 5 (1+4) очков в 7 играх при полезности «минус 1».
– Какие ощущения после первого гола в НХЛ?
– Очень счастлив. Это заняло больше времени, чем я думал. Долго ждал этого гола, слава богу, что это произошло в седьмой игре, а не в двадцатой.
– Что вы думаете об игре в тройке с Хиширом и Майером?
– Сразу понял, что мы будем играть против Капризова. Сосредотачивался на том, что надо правильно сыграть в обороне, а потом найти моменты в атаке, – сказал форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
