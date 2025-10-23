  • Спортс
  • Грицюк о 1-й шайбе в НХЛ: «Это заняло больше времени, чем я думал. Слава богу, все произошло в 7-й игре, а не в 20-й»
Арсений Грицюк прокомментировал первую шайбу в НХЛ.

Нападающий «Нью-Джерси» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (4:1). На счету Грицюка стало 5 (1+4) очков в 7 играх при полезности «минус 1».

– Какие ощущения после первого гола в НХЛ?

– Очень счастлив. Это заняло больше времени, чем я думал. Долго ждал этого гола, слава богу, что это произошло в седьмой игре, а не в двадцатой.

– Что вы думаете об игре в тройке с Хиширом и Майером?

– Сразу понял, что мы будем играть против Капризова. Сосредотачивался на том, что надо правильно сыграть в обороне, а потом найти моменты в атаке, – сказал форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк.

💥 У Грицюка – первый гол в НХЛ! Но уже пять очков, а «Нью-Джерси» – первый на Востоке

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
