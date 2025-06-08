Плющев о тренерах в КХЛ: «Возможно, Ротенбергу не хватало опыта. Но во многих клубах проблемы – начали работать хоккеисты без образования. А надо много чего знать»

Владимир Плющев посетовал на то, что в КХЛ назначают тренерами людей без знаний.

– Многие наши известные игроки стремятся запрыгнуть в кресло главного тренера сразу после завершения карьеры. Хотя знаний и опыта не хватает. Может, и Ротенбергу стоило начать путь наверх с самых низов и постепенно подниматься к вершине, если он так любит хоккей?

– Возможно, на определенном моменте у него действительно не хватало опыта. Но, в общем-то, длительное время он находился в кругу опытных тренеров, работавших со СКА . Ведь всегда молодой специалист сначала набирается знаний у старших коллег.

Проблемы во многих клубах, что там начали работать хоккеисты без образования, тренерского опыта… Посчитали, если они поиграли в свое время на европейских или североамериканских площадках, то этого достаточно.

– Ошибочное мнение?

– Тренерская работа заключается не только в том, что ты стоишь на лавочке и покрикиваешь на игроков. Это еще и подготовка команды в целом. А для этого надо знать и организацию процесса, и физиологию игроков, и биологию, биохимию, и биомеханику. Очень много чего... Но наши звезды считают, что и на своем личном багаже могут проехаться. Так и получается, что проезжают.

– Но не далеко.

– Я даже не понимаю, по какому принципу сейчас приглашают тренеров. И под какие задачи. Если у человека нет опыта, образования, много чего... Только имя! Причем даже не всегда звездное. Просто когда-то выступал в НХЛ , на каких-то ролях, – сказал заслуженный тренер России.